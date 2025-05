Allenatore Milan, si aspetta Italiano: il piano B e... Il piano C

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, l'arrivo di Igli Tare come direttore sportivo, darà una grossa mano anche alla ricerca del nuovo allenatore del Milan. Un viatico fondamentale per il presente e per il futuro, visto l'errore fatto con Fonseca. Secondo la rosea piacerebbe molto Vincenzo Italiano, ma il Bologna vorrebbe trattenerlo prolungandogli il contratto fino al 2027 o addirittura fino al 2028 con un ingaggio da 2,5 milioni più bonus a stagione.