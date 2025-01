Allenatore Milan – Spunta Palladino per il futuro? L’indiscrezione

"Se Conceicao non dovesse portare i risultati sperati, il Milan potrebbe puntare su Raffaele Palladino il prossimo anno. Profilo giovane che piace molto alla dirigenza". Ovviamente è una notizia assolutamente da prendere con le pinze, visto che Sergio Conceicao non ha neanche cominciato la sua avventura ufficiale con il Milan. La sua prima partita sarà tra due giorni contro la Juventus in Supercoppa. Ovviamente i risultati decideranno il futuro del portoghese, ma è troppo presto per fare delle ipotesi. LEGGI ANCHE: Juventus-Milan, probabili formazioni: Conceicao rivoluzione o no?