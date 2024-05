Manchester City, Guardiola: “Rinnovo? Sono più vicino ad andarmene”

Questa è la chiave di tutte le vittorie dei 'Citizens'

Guardiola ha anche spiegato, poi, la chiave del successo del suo Manchester City in tutti questi anni. "Bisogna lavorare molto. Bisogna essere umili. Non dirò che sono un cattivo allenatore, ma ho un sostegno incredibile da parte del club. Abbiamo una grande etica del lavoro, tutti danno il loro contributo e ogni reparto del club è molto importante. Questa è la verità e la realtà".