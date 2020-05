Allenatore Milan – Giovanni Galli: “Rangnick? Un club deve essere italiano”

CALCIOMERCATO MILAN – Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha parlato del possibile futuro rossonero di Ralf Rangnick. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate al canale YouTube ‘Milan Hello’: “In Italia pensiamo sempre che fuori ci sia un cervello migliore del nostro, poi quando arrivano qui rimbalzano tutti. Allenatori e ds che arrivano con idee dall’estero. Non ho niente contro Rangnick e le strategie, ma l’identità di un club deve essere radicata in Italia. Noi siamo italiani e un club deve essere italiano. Noi sappiamo cosa vuol dire andare a giocare a Torino, Verona, Roma o Cagliari. Uno che arriva dalla Germania è come se lo porti in ferie a destra e sinistra. Noi siamo all’avanguardia, gli altri sono più organizzati. Ma il talento, a noi, non lo insegna nessuno”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

