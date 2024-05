Allenatore Milan, sarà Fonseca? Oggi dovrebbe vedere l'OM — Club, quello della Costa Azzurra, che corteggia Fonseca da mesi. Vorrebbe affidargli un progetto triennale, con carta bianca in sede decisionale, e uno stipendio da 3,5 milioni di euro netti a stagione. L'OM, però, non disputerà le coppe europee nella prossima stagione e questo, certamente, per il quotidiano torinese, non potrà non avere un peso nelle riflessioni che Fonseca farà in questa settimana.

L'ex giallorosso, infatti, si è preso qualche giorno di tempo per decidere e valutare i pro e i contro di tutte le offerte che ha sul piatto. Ad oggi, il commento di 'Tuttosport', rimane in testa come nome 'caldo' per la nuova era tecnica del Milan. Una scelta che, se verrà ufficializzata dal club una volta che lo stesso Fonseca avrà sciolto le riserve sulle proposte di Lille e Olympique Marsiglia, non farà di certo impazzire la piazza.

Tutto il popolo del Milan, infatti, vorrebbe un nome di primissima fascia per sostituire Pioli. Il quotidiano torinese, però, ha evidenziato come i dirigenti del club di Via Aldo Rossi siano pienamente consapevoli di questo, ma anche convinti della scelta che hanno fatto valutando diversi aspetti. Sia tecnico-tattici sia relazionali e di affinità al progetto che la dirigenza ha in mente.

Un particolare, tra l'altro, 'inviterebbe' Fonseca a cambiare club nel corso dell'estate. Nelle ultime ore, infatti, è diventato virale sui social per una foto, diffusa dagli account di alcuni tifosi del Lille, che lo ritrae in un centro commerciale, nel reparto bricolage, con scatoloni e scotch. Che stia preparando un imminente trasloco? LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Maignan a rischio cessione: i nomi sul taccuino di Moncada >>>