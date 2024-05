In carriera ha vinto 9 titoli, che si concentrano, però, nell'arco temporale 2013-2019, quando ha guidato Porto e Sporting Braga in patria e Shakhtar Donetsk in Ucraina. Il Milan, per la 'rosea', vede in Fonseca l'allenatore del futuro per stile di gioco e capacità di lavorare con i giovani. Perfettamente allineato, quindi, con il progetto societario.

Contatti mai interrotti. Ha preso tempo con il Lille sul rinnovo — I contatti tra Milan e Fonseca non si sono mai interrotti, nemmeno quando sembrava essere in pole position Julen Lopetegui o quando è iniziato il derby tutto lusitano con Sérgio Conceição. Negli ultimi giorni, poi, il telefono del tecnico ha continuato a squillare. Non soltanto il Diavolo a cercarlo, ma anche Olympique Marsiglia e, soprattutto, Lille, il suo attuale club.

Il Presidente Olivier Létang gli ha proposto il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno, ma lui, per il momento, ha preso tempo, in attesa di capire gli sviluppi della situazione legata alla possibilità di un approdo al Milan. LEGGI ANCHE: Milan, un calciomercato da 100 milioni: ecco chi può arrivare in rossonero >>>