Il Milan starebbe continuando a spingere per arrivare a Paulo Fonseca, candidato numero uno per la panchina, e ci sarebbero contatti continui

Nel corso degli ultimi giorni per la panchina del Milan si è fatto sempre più caldo il nome di Paulo Fonseca , con contatti in aumento proprio in queste ore. Da tempo, ormai, è nota la decisione da parte del club di separarsi anticipatamente da Stefano Pioli , che al termine della stagione saluterà il Diavolo. E lo farà un anno prima della naturale scadenza del suo contratto. La dirigenza, quindi, è alla ricerca del suo sostituto, con cui presumibilmente aprire un ciclo, e stanno aumentando concretamente le possibilità di vederlo nella prossima stagione sulla panchina del club di via Aldo Rossi.

Come riferito dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, infatti, il Milan starebbe spingendo proprio per Paulo Fonseca nellle ultime ore e sarebbero in corso continui contatti tra le parti per trovare l'accordo su tutto. Il tecnico portoghese sarebbe convinto del progetto rossonero e avrebbe rifiutato il rinnovo con il Lille e l'offerta del Marsiglia - entrambe più elevate - pur di tornare in Italia. Sulle sue tracce, si legge, anche due top club come Bayern Monaco e Manchester United.