Allenatore Milan – Di Caro: “Rangnick? Scelta rischiosa, però…”

MERCATO MILAN – Andrea Di Caro, ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, ha parlato dell’imminente approdo di Ralf Rangnick al Milan. Ecco il suo pensiero: “Rangnick? Su di lui c’è una diffidenza e un’ostilità che non merita l’uomo e il professionista. E’ stato descritto quello che rovinerà il Milan, ma in Germania è molto considerato per delle idee non banali. E’ una scelta rischiosa, ma almeno è una scelta”.

