Roberto De Zerbi , allenatore del Brighton , è tra le idee del Milan per la panchina nella prossima stagione nel caso in cui il club di Via Aldo Rossi decidesse di non proseguire il rapporto con l'attuale tecnico, Stefano Pioli , nonostante un contratto in vigore fino al 30 giugno 2025 .

Allenatore Milan, De Zerbi ama i colori rossoneri ma ...

Per De Zerbi, nato e cresciuto nel Milan da calciatore, sarebbe un ritorno a casa. Qualora il Diavolo, però, decidesse di puntare con decisione sul manager dei 'Seagulls' per l'annata 2024-2025, dovrebbe scontrarsi con due problemi non di poco conto. Il primo è che per liberare De Zerbi dal suo contratto con la compagine inglese, andrebbe pagata la clausola risolutoria inserita nel suo contratto. Penale che, in base alle informazioni in nostro possesso, ammonta a ben 25 milioni di euro.