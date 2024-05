Allenatore Milan, svolta importante: primi contatti con Conceição. I dettagli

Svolta importante per quanto riguarda l'allenatore del Milan, con i primi contatti per Sérgio Conceição, attuale tecnico del Porto

Il Milan ha fatto un passo importante per l'allenatore in vista della prossima stagione e avrebbe avuto i primi contatti con Sergio Conceição . Il tecnico del Porto , inizialmente, era stato messo nel mirino dalla dirigenza rossonera, ma il rinnovo del contratto con il club lusitano aveva cambiato i piani. Poi, però, è stato eletto André Villas Boas come presidente, ed ecco che l'ipotesi addio si è fatta di nuovo concreta. Nelle ultime ore, a fornire aggiornamenti in merito, ci ha pensato Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', che ha dato anche alcuni dettagli aggiuntivi.

Allenatore Milan, Ibrahimovic si muove: primo approccio con Sergio Conceição. Ecco tutti i dettagli

Come riferito dal collega, quindi, il Milan avrebbe avuto i primi contatti con Sergio Conceição. Quest'ultimo sarebbe orientato a lasciare il Porto nonostante il rinnovo di contratto recente. Sarebbe presente una clausola, ma questa gli permettere di lasciare il club qualora non ci dovessero essere i presupposti per rimanere ai Dragoes. Nella lista del club ci sarebbe anche il nome di Ruben Amorim, dello Sporting Lisbona, per cui sarebbe necessaria una super offerta. Con lui, però, non ci sarebbero stati contatti.