"Convince di più. Trattativa non ancora chiusa o definita" — "Potrebbe essere lui il profilo giusto per il Milan - ha incalzato, quindi, Di Stefano sul possibile, nuovo allenatore del Diavolo -. Saltato Julen Lopetegui, vengono valutati anche altri profili come Paulo Fonseca e Rúben Amorim, ma al momento quello che convince di più è proprio Conceicao. È una trattativa avanzata, ma non ancora chiusa o definita. Il suo contratto con il Porto scade nel 2028, ma dopo il cambio di presidenza potrebbe cambiare anche l'allenatore".

Anche per Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di 'Sky Sport', proseguono i contatti tra Milan e il procuratore Jorge Mendes per trovare l'accordo per l'approdo di Conceicao in rossonero. Se son rose, fioriranno. LEGGI ANCHE: “Conceicao? Sì, a patto però che …”: Milan, il consiglio di Capello >>>

