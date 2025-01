Sérgio Conceicao in appena otto giorni di lavoro ha portato il Milan a vincere la Supercoppa Italiana, il primo trofeo dopo lo Scudetto conquistato con Stefano Pioli, eppure avrebbe potuto essere seduto su un'altra panchina. Il tecnico portoghese, infatti, non ha mai nascosto di aver ricevuto altre offerte da quando non è più l'allenatore del Porto. Lo ha rimarcato in diverse conferenze stampa da tecnico rossonero, senza però precisare alcunché e senza dire a quale squadra è stato vicino. Nelle ultime ore, però, a questo proposito sono giunte notizie molto interessanti e, per certi versi, clamorose.