Inoltre, è abituato a lavorare con i giovani ed a sfornarne di continuo. Vista l'accoglienza dei tifosi, però, a Julen Lopetegui quando ancora non era arrivato in rossonero, come verrebbe accolto Conceicao, con un passato da calciatore nell' Inter , dai sostenitori milanisti? Ieri, sui social, le prime reazioni erano molto positive . La prossima settimana potrebbe dire qualcosa di interessante.

Il "derby" da ex interista per lui non sarebbe un problema - ha chiosato 'La Gazzetta dello Sport' - perché in Italia c'è solo una squadra in cui non si sentirebbe a suo agio: la Roma. Ha sempre professato, infatti, il suo tifo per la Lazio, la prima squadra italiana in cui ha giocato nel nostro campionato.