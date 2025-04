Allenatore Milan, Ancelotti: futuro al Real in bilico. Torna in Italia?

Carlo Ancelotti , come scrive SportMediaset, potrebbe essere costretto a salutare il Real Madrid se chiuderà la stagione a mani vuote. Potrebbe restare in caso di vittoria della Liga e rimonta in Champions League dopo la debacle contro l'Arsenal (sconfitta per 3-0). Per il futuro dei blancos, il nome potrebbe essere quello di Xabi Alonso , ex della Real Casa e artefice del miracolo Leverkusen. E in caso di addio, dove potrebbe andare Ancelotti?

Allenatore Milan, Ancelotti può tornare? Col Real è in bilico. La suggestione...

Piacerebbe tanto al Brasile, continua SportMediaset, ma ci potrebbero essere ostacoli interni di chi non concepisce la Seleçao guidata da uno straniero. Così resterebbe in piedi anche la suggestione romantica, quella di un ritorno in Serie A alla guida dei club in cui ha giocato e ha tanto amato: ovvero Roma o Milan. Entrambe le squadre, si legge, sarebbero molto felici di riaccoglierlo sulla panchina. Ancelotti potrebbe decidere di ridimensionarsi, soprattutto a livello economico, ma anche di obiettivi, per tornare in Serie A. Vedremo, al momento sono solo indiscrezioni e come tali vanno prese. Il Milan, prima del prossimo allenatore, dovrà scegliere il direttore sportivo.