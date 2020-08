Allenatore Juventus, Sarri esonerato subito: comunicato ufficiale a breve

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Si chiude dopo un solo anno l’avventura di Maurizio Sarri con la Juventus. Fatale per l’allenatore toscano l’eliminazione agli Ottavi di Champions League contro il Lione. Pesa molto anche il cammino in campionato che, nonostante lo scudetto vinto, ha avuto non poche difficoltà. Dopo l’esperienza brillante con il Chelsea, dunque, arriva un’esonero inaspettato: si attende soltanto il comunicato ufficiale.

