Allegri pronto a trasferirsi in Arabia Saudita: con lui un altro ex Milan

Dopo settimane di voci e speculazioni, Massimiliano Allegri sembra essere pronto a intraprendere una nuova avventura lontano dall’Italia. Il tecnico, accostato a lungo alla panchina di Milan e Roma , è infatti vicino all’approdo in Arabia Saudita , dove dovrebbe allenare l’Al Ahly, una delle principali squadre del campionato saudita. Un club che, oltre a puntare su Allegri , vanta un parco giocatori di grande livello, tra cui il portiere Mendy, i difensori ex Serie A Demiral e Ibanez , e l’ex rossonero Franck Kessié a centrocampo. In attacco, l’Al Ahly ha una formazione da urlo con Firmino, Mahrez e l’ex stella della Premier League Ivan Toney . Nonostante i nomi altisonanti, la squadra non è riuscita a centrare vittorie significative, e la società ha deciso di affidarsi ad Allegri per risollevare le sorti del club.

Allegri vicino a un contratto da 20 milioni di euro con bonus

Secondo le ultime indiscrezioni, Allegri sarebbe vicino a firmare un contratto biennale da 20 milioni di euro annui, più bonus, una cifra che lo renderebbe uno degli allenatori più pagati al mondo. Inoltre, l’allenatore ex Juventus potrebbe essere accompagnato in Arabia da uno dei suoi fedelissimi, Matteo De Sciglio. Il terzino, che ha vissuto grandi successi con Allegri sia al Milan che alla Juventus, sta vivendo gli ultimi anni della sua carriera in Serie A. Con la possibilità di giocare in un campionato meno competitivo ma comunque stimolante, De Sciglio potrebbe valutare l’offerta saudita. Il contratto proposto dall’Al Ahly prevede un biennale da oltre 4 milioni di euro annui per il giocatore, cifre che lo spingerebbero seriamente a prendere in considerazione questa nuova esperienza.