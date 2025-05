Panchina rossonera, Allegri-Milan: cresce la fiducia, ecco l’offerta sul tavolo

Novità in arrivo per quanto riguarda la panchina rossonera. Cresce sempre di più la fiducia su Allegri: ecco l'offerta rossonera

Novità in arrivo per quanto riguarda la panchina rossonera. Con Vincenzo Italiano pronto a blindare il suo futuro con il Bologna, si elimina definitivamente una delle opzioni più chiacchierate per il futuro della panchina del Milan. Proprio per questo, il nuovo direttore sportivo di Via Aldo rossi, Igli Tare, , ha accelerato la sua mossa, concentrandosi su Massimiliano Allegri, un profilo che il manager albanese ha sempre tenuto in considerazione fin dai primissimi colloqui con Ibrahimovic lo scorso febbraio.