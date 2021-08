Allegri annuncia: “Ronaldo non vuole rimanere alla Juventus” | News

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato di Cristiano Ronaldo, che ha deciso di lasciare il club bianconero

E' terminata l'avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ad annunciarlo Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Ronaldo? Non sarà convocato: ieri mi ha comunicato che non ha intenzione di rimanere alla Juventus, oggi non si è allenato con il resto della squadra. Le cose passano, è una legge della vita. Rimane la Juventus, che è la cosa più importante. Ronaldo ha dato il suo apporto, si è messo a disposizione, ora va via, e la vita va avanti. Ronaldo va ringraziato per quello che ha fatto, anche come esempio fra i giovani. Ma come ho detto, bisogna andare avanti. La rosa è ottima, sono soddisfatto dei ragazzi che abbiamo a disposizione. Hanno tutte le potenzialità per poter fare una grande stagione".