Alexander-Arnold lascia il Liverpool per il Real Madrid: ufficiale | Calciomercato

Trent Alexander-Arnold , classe 1998 , terzino/centrocampista del Liverpool e della Nazionale inglese , si trasferisce a parametro zero al Real Madrid . È arrivato l'annuncio ufficiale da parte dei 'Blancos'.

Alexander-Arnold, che finora, in carriera, ha sempre indossato la maglia dei 'Reds', è ha firmato un contratto di sei anni con il Real Madrid, valido dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2031 .

"Possiamo confermare che un'offerta per Alexander-Arnold dal Real Madrid per il suo trasferimento in vista dell'imminente finestra trasferimenti di giugno è stata accettata", ha confermato il Liverpool.