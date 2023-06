Al Hilal su Neymar: il PSG apre, ma lui vuole 200 milioni a stagione

Continuano ad arrivare indiscrezioni clamorose sul calciomercato internazionale, con protagoniste ricchissime offerte da parte di squadre dell' Arabia Saudita nei confronti di giocatori, dei quali alcuni sono veri e propri campioni, che giocano in Europa. L'ultimo della lista, riporta CBS, è nientemeno che Neymar : in rotta con l'ambiente del PSG , l'attaccante brasiliano è finito nel mirino dell' Al Hilal che avrebbe ricevuto l'assenso alla cessione da parte del club francese.

Da parte sua, Neymar accetterebbe una proposta sulla scia di quella per Cristiano Ronaldo, quindi per circa 200 milioni di euro a stagione. Aggiornamenti in arrivo su un fronte che rischia di incendiarsi, visto che emissari sauditi sono già segnalati a Parigi e sono pronti a consolarsi dopo aver mancato l'assalto a Messi.