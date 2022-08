Ajax, il Manchester United su Antony: Ziyech torna ai Lancieri?

Il Manchester United punta forte su Antony, calciatore dell'Ajax: a fare il percorso inverso potrebbe essere Ziyech, seguito anche dal Milan. Lo riferisce Footmercato. I Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto un'offerta da 100 milioni di euro per l'ala brasiliana. In questo caso Ziyech farebbe ritorno in Olanda, proprio in quell'Ajax in cui aveva fatto così bene. Milan, ritorno di fiamma low cost per la difesa: le ultime news di mercato