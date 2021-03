Ahmedhodzic (Malmö): “Tratto con l’Atalanta, ma mi voleva il Milan” | News

Milan, la rivelazione di mercato di Ahmedhodzic

Ricordate Anel Ahmedhodzic, classe 1999, difensore centrale svedese di origini bosniache al quale il Milan, dicevano, si era interessato in vista di questo gennaio? Bene, a quanto pare quella manifestazione d’interesse per il colosso di proprietà del Malmö era reale e concreta.

Lo ha rivelato, oggi, lo stesso Ahmedhodzic in un’intervista concessa ai microfoni di ‘gianlucadimarzio.com‘. Il giocatore, molto forte e, per lungo tempo, nel mirino anche del Chelsea, si trasferirà molto probabilmente in Italia. Non per vestire, però, la maglia rossonera, bensì quella nerazzurra della ‘Dea‘.

“Il mio passaggio all’Atalanta non è ancora ufficiale. Ci sono due società in Italia che mi hanno cercato, con i nerazzurri però la trattativa è ormai in stato avanzato – ha ammesso Ahmedhodzic -. Molti club mi seguivano e mi volevano già a gennaio. I rossoneri hanno chiesto informazioni su di me, da bambino guardavo Paolo Maldini che è uno degli idoli ai quali mi ispiro”.

Ahmedhodzic, però, non ritroverà Maldini nel ruolo di dirigente nella sua nuova avventura italiana. La strada verso Bergamo, infatti, pare ormai essere stata tracciata senza indugio.