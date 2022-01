Ag. Álvarez: “Offerte solo da Russia, Ucraina e bassa Premier League”

Fernando Hidalgo, agente di Julián Álvarez, obiettivo di mercato del Milan, ha sottolineato come per ora non ci siano proposte interessanti

Daniele Triolo

Julián Álvarez, classe 2000, obiettivo di calciomercato del Milan e non solo, potrebbe anche restare in forza al River Plate. Il suo procuratore, Fernando Hidalgo, è infatti in giro per l'Europa per capire quante offerte reali può contare per il suo assistito. Al di là, ovviamente, delle manifestazioni di interesse dei mesi scorsi.

Hidalgo ha spiegato come "le storie siano lontane dalla realtà", così come riferito da 'DerbyDerbyDerby.it', perché in Europa "la situazione è difficile. I club hanno problemi di soldi. Inoltre, il CoVid_19 ha complicato tutto. L'idea - ha ammesso l'agente del bomber dei 'Millonarios' - è trovare la migliore offerta economica e calcistica".

Ma quali offerte sono giunte per Álvarez? Hidalgo ha specificato come le proposte siano arrivate da Russia, Ucraina o da squadre della Premier League al di sotto della metà classifica. Tutte offerte respinte. “Quando ho parlato con il River Plate siamo stati molto chiari sulla strada da seguire. Il mercato qui è calmo, Julián resta tra le principali opzioni di acquisto per gli attaccanti da parte dei colossi europei”, ha detto Hidalgo.

Il quale, poi, ha aggiunto come "molte squadre siano dispiaciute di non aver scommesso su Julián un anno fa". Chi vorrà Álvarez, Milan incluso, dovrà sborsare i 20 milioni di euro della sua clausola rescissoria. Non è detto, dunque, che lasci il River Plate in questa sessione invernale di calciomercato. Milan, uno scambio per il nuovo difensore? Le ultime news di mercato >>>