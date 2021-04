Ag. Kouadio Koné: “Vicino al Milan. Ecco perché scelse il ‘Gladbach”

Jonathan Maarek, agente di Kouadio Koné, ha spiegato la scelta del giocatore di rifiutare il Milan per accasarsi al Borussia Moenchengladbach

Nel corso del mercato di gennaio, il Milan ha cercato con insistenza un centrocampista centrale. Prima di virare su Soualiho Meité del Torino, la dirigenza ha provato concretamente a portare in Italia Kouadio Koné, in quel momento di proprietà del Tolosa. Il giocatore, però, ha preferito trasferirsi in Germania per vestire la maglia del Borussia Moenchengladbach. Ma per quale motivo? Il suo agente Jonathan Maarek ha spiegato il perché della scelta del suo assistito.