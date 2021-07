Ag.Kjaer: “Milan? Dopo l’Europeo parleremo di rinnovo” | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: ha parlato l'agente di Simon Kjaer, difensore centrale rossonero. Ecco cosa ha detto

Tra le note positive del Milan c'è sicuramente Simon Kjaer. Il difensore, a suon di prestazioni convincenti, ha trascinato la squadra rossonera verso l'obiettivo Champions League. In più il danese sta disputando un grandissimo Europeo, tanto che staserà affronterà l'Inghilterra in semifinale. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha riportato delle dichiarazioni da parte di Mikkel Beck, agente di Kjaer. Ecco cosa ha detto: "Dopo l’Europeo parleremo di rinnovo con il Milan". Intanto il Milan non vuole farsi sfuggire Kessie. Le cifre del nuovo contratto.