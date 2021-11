Ag.Insigne: “Rinnovo? Il Napoli ha offerto la metà di quello che guadagna”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato del futuro del suo assistito

Sulla trattativa: "La trattativa prosegue. Siamo sempre in contatto con De Laurentiis. C’è una stima reciproca con Aurelio ma sa bene che la proposta va aumentata e non tagliata. Siamo alla fase iniziale dei colloqui ed è normale che ognuno tiri l’acqua al proprio mulino. Si sta facendo passare Lorenzo come uno che sta chiedendo il mondo. E c’è qualche tifoso stupido che lo chiama mercenario. Tutte illazioni nate da notizie contrarie alla realtà. Non so come vengono fuori delle cifre non conoscendo i fatti".