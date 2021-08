Ag. German Pezzella: “Tanti club su di lui, ma non c’è nessuna offerta”

Martin Guastadisegno, agente di German Pezzella, ha parlato del futuro del suo assistito. L'argentino è stato spesso accostato al Milan

Martin Guastadisegno, agente di German Pezzella, ha parlato del futuro del suo assistito. L'argentino, in passato, è stato spesso accostato al Milan per il ruolo di difensore centrale. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Non ho mai parlato col Torino. Ci sono tanti club che seguono Pezzella, ma finora non è arrivata nessuna offerta ufficiale. In caso dovesse arrivare, la valuteremo con la Fiorentina. Finora non abbiamo mai parlato di futuro con la società viola: il giocatore ha ancora un anno di contratto e in caso di offerte vedremo". Calciomercato Milan, le top news del 5 agosto: le novità su James Rodriguez, Hauge ed Ilicic