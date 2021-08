Adli-Milan, il presidente del Bordeaux conferma: “Contatti avanzati”

Il presidente del Bordeaux, Gerard Lopez, ha confermato la trattativa con il Milan per Yacine Adli: contatti avanzati, presto novità

Il presidente del Bordeaux, Gerard Lopez , ha confermato la trattativa con il Milan per Yacine Adli . I rossoneri sembrano aver scelto il centrocampista per il futuro. Si tratta di un classe 2000 , che può agire sia da trequartista che da centrocampista, cosa che permetterebbe a Pioli di avere un jolly. Il Bordeaux, intanto, avrebbe già bloccato il sostituto di Adli. Si tratta di Fransergio del Braga.

Nelle ultime ore, come detto, la conferma è arrivata direttamente da Gerard Lopez, diventato presidente del Bordeaux da poco più di un mese. L'ex Lille , con cui il Milan ha chiuso diverse operazioni in passato in entrata ed in uscita (da Leao a Djalò), è in ottimi rapporti con i rossoneri.

E Adli potrebbe essere il prossimo in orbita Milan, come confermato a 'RMC Sport': "Non è sbagliato dire che il Milan è ben piazzato per l'acquisto del giocatore. Se l'operazione andrà in porto lo sapremo nei prossimi giorni ma i rossoneri sono in contatto avanzato con il calciatore".