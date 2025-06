Accomando (DAZN): 'Milan, nuovi contatti con il Liverpool per Chiesa'

Il Milan sembra davvero interessato a riportare Federico Chiesa in Italia in estate: il classe 1997 è andato al Liverpool appena un anno fa

Secondo quanto riferito da Orazio Accomando, giornalista sportivo di 'DAZN' esperto di calciomercato in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', il Milan sarebbe ancora sulle tracce di Federico Chiesa per questa sessione estiva.

Calciomercato Milan, resiste la pista Chiesa (Liverpool)

Passato dalla Juventus al Liverpool nell'estate 2024 per 15 milioni di euro bonus inclusi e sotto contratto con i 'Reds' fino al 30 giugno 2028, Chiesa ha disputato una prima stagione in Inghilterra tutto sommato da comparsa. In campo, infatti, ci è andato soltanto per 466', spalmati nell'arco di 14 presenze in tutte le competizioni.