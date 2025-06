120 milioni per sistemare difesa e centrocampo: chi punta il Milan?

Il lavoro del nuovo direttore sportivo Tare e di Allegri sarà plasmare una squadra necessita di tanti cambi. La prima necessità sarebbe quella di sostituire la mezzala. Dopo una stagione con tanti infortuni infatti Loftus-Cheek potrebbe trovare nuova vitalità con l’allenatore di Livorno. Quello che al Milan manca è invece un vero e proprio metronomo. Per questo motivo il club sta valutando diversi profili: da Frendrup a Nicolussi Caviglia.

Il preferito però resta Samuele Ricci. Per scucirlo al Torino serve una cifra intorno ai 30 milioni di euro: tra giocatore e club c’è una sorta di patto per cui, dovesse arrivare un’offerta di questo genere, partirebbe per cimentarsi con una big. I rossoneri poi hanno anche delle carte da giocarsi per abbassare il prezzo e nell’affare potrebbero rientrare ad esempio giocatori come Adli, tornato dalla Fiorentina.

Calcolatrice alla mano, il mercato del Milan potrebbe far registrare un +120 alla voce entrate, cui corrisponderebbero uscite per circa 90/100 milioni. Se buona parte del tesoretto dei rossoneri fosse investita per il centrocampista, un’altra porzione servirebbe invece per rifare la difesa milanista. Il Milan infatti ascolterà eventuali offerte per giocatori come Thiaw, soprattutto, e Tomori (valutati tra i 15 e i 20 milioni) che comunque dovranno essere almeno valutati da Allegri, prima di essere, nel caso, sacrificati.

Arriveranno comunque nuovi interpreti per un allenatore che ha giocato in passato sia a 3 che a 4. Per il ruolo di centrale piace molto Gila della Lazio, che Tare conosce bene e che Lotito però non farà partire per meno di circa 30 milioni. Più a buon mercato è invece Bijol, in uscita dall’Udinese e che in passato è stato accostato anche all’Inter. Per il presente ma soprattutto per il futuro piace poi molto Leoni, visionato spesso dallo stesso Allegri di recente e di persona a Parma.

Un centrale sì, forse due, ma anche un esterno. Il mercato del Milan potrebbe chiudersi infatti proprio con l’eventuale sostituto di Theo Hernandez. Piace Cambiaso, ex giocatore di Allegri alla Juventus, e piace ancor di più Udogie del Tottenham, che partirebbe per non meno di 40 milioni di euro.