Milan, rinnovo Ibrahimovic: futuro legato a quello di Pioli?

CALCIOMERCATO MILAN – Tra i vari dossier di cui nel futuro prossimo se ne dovrà occupare l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis, forse quello più complicato da risolvere riguarda il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese e il dirigente ex Arsenal si incontreranno non appena l’attaccante farà ritorno in Italia e le premesse sono quelle di continuare assieme a prescindere da chi sarà l’allenatore dell’anno prossimo. Certo, con Stefano Pioli le quotazioni sarebbero in netto rialzo, ma a convincere Zlatan sarà unicamente il progetto dei rossoneri. Se sarà di livello allora lo svedese accetterà di restare un’altra stagione. Ecco tutti i dossier che dovrà affrontare Gazidis: dal taglio stipendi al futuro di Maldini>>>

