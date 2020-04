Milan, Rebic vuole restare: lo scambio con Andre Silva fa tutti felici

CALCIOMERCATO MILAN – Andre Silva, ex attaccante del Milan comprato nella celebre estate del 2017, non ha mai conquistato i cuori dei tifosi rossoneri. Quest’ultimi, infatti, lo hanno già visto lasciare il club in due occasioni, lo scorso anno quando l’attaccante andò al Siviglia e in estate quando ha fatto le valigie in extremis per firmare con l’Eintracht Francoforte.

In entrambi i casi il popolo rossonero non si è disperato, consapevole del fatto di non aver perso questo gran talento. Andre Silva per il Milan è sempre stato un oggetto abbastanza misterioso, infatti. Arrivato per la profumata cifra di 38 milioni, non ha mai reso abbastanza venendo presto messo alla porta. Lo stesso lusitano non ha intenzione di fare ritorno al Milan. Già, perché Silva è in prestito biennale al club tedesco e la possibilità che possa tornare per la terza volta è un’ipotesi.

Lui, però, non ci vuole pensare e, anzi, come ha detto ieri alla Bild, spera di poter restare in Bundesliga anche in futuro. Trattativa non direttamente legata, ma che in qualche modo potrà avere risvolti simili è quella di Ante Rebic. Lui il percorso lo ha fatto al contrario, e sebbene mesi fa aveva confessato che in futuro sarebbe tornato all’Eintracht, oggi sembra aver cambiato idea. Il croato vuole rimanere al Milan, soprattutto ora che si è sbloccato – 7 reti da gennaio a marzo – e non è più un oggetto misterioso.

Certo, i club dovranno fare le loro valutazioni, soprattutto economiche. Non ci sono prezzi fissati e concordati. Si tratterà e non è nemmeno detto che i riscatti avvengano questa estate. Possibile, infatti che venga tutto rinviato di un anno, vista la scadenza dei prestiti fissata a giugno 2021.

