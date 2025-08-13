Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato Milan, la ricetta di Biasin: “Thiaw a 40 e De Winter a 20? Ottimo affare!”

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, la ricetta di Biasin: “Thiaw a 40 e De Winter a 20? Ottimo affare!”

Fabrizio Biasin
Fabrizio Biasin nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, ha parlato delle operazioni di mercato legate al Milan di Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'estate del calciomercato sta entrando nel vivo, con la data di chiusura del 1° settembre sempre più vicina. Mancano solo due settimane e mezzo alla fine e la tensione, ovviamente, sale.  Di queste dinamiche ha parlato anche Fabrizio Biasin nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, analizzando le operazioni più importanti e concentrandosi in particolare su alcune questioni che riguardano il Milan.

Biasin senza freni sul Milan: "Chi critica l'operazione Thiaw-De Winter dice una boiata"

—  

LEGGI ANCHE: L’ultimo nome per il futuro del Milan: chi è Stroeykens, il talento belga nel mirino

"Il Milan ha venduto Thiaw a 40 e contemporaneamente ha preso De Winter a 20. Qualcuno dice “Non si fa! Si deve spendere!” e dice una boiata. Oh, sono opinioni. Thiaw a 40 è una cessione con i fiocchi, De Winter a 20 un ottimo innesto. Il fatto che uno costi la metà dell’altro è un merito, non una pecca. Il Milan sta facendo un buon mercato e non soltanto per come sta vendendo. Poi, ovviamente, la punta farà tutta la differenza del mondo, ma questo è un altro discorso"

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA