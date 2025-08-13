Milan, la ricetta di Biasin: “Thiaw a 40 e De Winter a 20? Ottimo affare!”

L'estate del calciomercato sta entrando nel vivo, con la data di chiusura del 1° settembre sempre più vicina. Mancano solo due settimane e mezzo alla fine e la tensione, ovviamente, sale. Di queste dinamiche ha parlato anche Fabrizio Biasin nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com , analizzando le operazioni più importanti e concentrandosi in particolare su alcune questioni che riguardano il Milan .

"Il Milan ha venduto Thiaw a 40 e contemporaneamente ha preso De Winter a 20. Qualcuno dice “Non si fa! Si deve spendere!” e dice una boiata. Oh, sono opinioni. Thiaw a 40 è una cessione con i fiocchi, De Winter a 20 un ottimo innesto. Il fatto che uno costi la metà dell’altro è un merito, non una pecca. Il Milan sta facendo un buon mercato e non soltanto per come sta vendendo. Poi, ovviamente, la punta farà tutta la differenza del mondo, ma questo è un altro discorso"