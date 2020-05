Calciomercato Milan: bomba dalla Spagna! Il sogno si chiama Neymar

MERCATO MILAN – Clamorosa indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, riportata dal quotidiano ‘Don Balòn’: il Milan sogna il colpo Neymar Jr! L’attaccante brasiliano stufo di stare a Parigi avrebbe intenzione di cambiare aria. Le prime piste restano club più ricchi e con progetti più affermati come Manchester City e Barcellona, ma il periodico spagnolo non esclude la clamorosa ipotesi di un passaggio al Milan, che sogna di ripartire da una stella come quella di Neymar.

Il brasiliano – riporta ‘Don Balòn’ – non impazzisce dalla voglia di giocare in Italia, ma sa che il Milan è un grande club e che presto potrebbe tornare a trionfare e a conquistare titoli anche in Europa. Stando ai fatti, però ci sono poche possibilità che la trattativa possa andare in porto per costo del cartellino e dell’ingaggio della stella ex Santos. Ma, come riporta ‘Don Balòn’, nel calcio tutto è possibile e ti lascia sempre delle sorprese. Restando ai nomi più alla portata dei rossoneri, ecco chi può arrivare>>>

