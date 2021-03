Mercato Milan – Rinnovi Ibrahimovic e Calhanoglu vicini: le cifre / News

Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic sembrano vicini a rinnovare i rispettivi contratti con il Milan. Cifre e dettagli

Mentre per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma spunta una strana ipotesi di prolungamento annuale, diversa è la situazione relativa a Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riferisce 'Sport Mediaset', entrambi sono vicini alla firma. Per quanto riguarda lo svedese, è arrivata l'apertura direttamente dal ritiro della sua nazionale sulla base di 7 milioni di euro per un altro anno. Il numero 10 rossonero, invece, passerà dagli attuali 2,5 milioni ad un upgrade di 4,5 bonus compresi. Intanto il Milan ha formulato un'offerta per un esterno d'attacco italiano: cifre e dettagli