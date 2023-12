Mercato Milan – Dalla Turchia: “Ecco il piano del Fenerbahce per Krunic”

Già nel corso dell'estate il Fenerbahce aveva provato a prendere Rade Krunic, centrocampista del Milan. E per il suo arrivo si era speso anche il tecnico del club turco, Ismail Kartal. L'importanza del bosniaco per Stefano Pioli, però, aveva messo in stand-by il trasferimento che alla fine non si è mai concretizzato.