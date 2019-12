Lastrico: “Piatek al Genoa in questo momento sarebbe benedetto”

ULTIME MILAN – Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan, ovviamente in bilico finisce Krzysztof Piatek. Il bomber polacco potrebbe non trovare più spazio e finora non ha brillato. Tra le possibilità per il numero 9 rossonero c’è anche quella del ritorno al Genoa, dove lo scorso anno aveva fatto benissimo. Di questo ha parlato Maurizio Lastrico, noto comico e cabarettista di fede rossoblù, ai microfoni di Radio Sportiva. Si è detto molto felice della possibilità, al contrario del collega Gabri Gabra, che era felice di averlo ceduto. Ecco cosa ha detto Lastrico: “In una situazione del genere sarebbe benedetto, perchè è un attaccante che ha dimostrato di saper far gol”. Per Piatek anche ipotesi prestito… Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android