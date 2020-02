Inter, Eriksen svela: “Sono stato molto vicino al Milan”

CALCIOMERCATO MILAN – Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, appena acquistato dal Tottenham, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha svelato un retroscena di mercato. Il danese, all’inizio della sua carriera, è stato molto vicino a diventare un giocatore del Milan

“Volai da Odense a Milanello, per due giorni – svela Eriksen -. Provai con la Primavera, andai a parlare con loro e fare un provino. Tornando, dentro di me pensavo “vado o non vado?”, l’Italia mi pareva troppo lontana da casa, ero legato alla famiglia. Ma poi non è mai arrivata una risposta a me, se la sono vista i due club”. Intanto Zvonimir Boban ha rilasciato delle dichiarazioni importanti, continua a leggere >>>

