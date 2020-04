Ibrahimovic-Milan, ecco quando si deciderà il futuro dello svedese

NEWS MILAN – Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il Milan e Zlatan Ibrahimovic prenderanno una decisione sul futuro solamente al termine del campionato. Ad oggi non è stata presa alcuna scelta riguardo una permanenza o meno dell’attaccante svedese in rossonero anche il prossimo anno.

Molte indiscrezioni riportano come Zlatan abbia voglia di continuare ancora un anno e terminare la propria carriera in maniera gloriosa, mentre secondo altri Ibra potrebbe far ritorno in Svezia e disputare la sua ultima stagione nel “suo” Hammarby. Quel che è certo è che al suo rientro in Italia, l’attaccante di Malmoe incontrerà Ivan Gazidis e magari si metteranno le basi per la decisione definitiva del club. Intanto, ecco le ultime novità sui problemi legati al rientro di Kessie>>>

