Milan, novità sul rientro in Italia di Kessie: le ultime

NEWS MILAN – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, sarebbero in via di risoluzione i problemi sul rientro in Italia di Franck Kessie. Secondo quanto riportato alcuni giorni fa il centrocampista si trova in Costa D’Avorio e stava avendo problemi ad organizzare il volo di rientro nel nostro Paese. Per la rosea, però, queste problematiche sarebbero in via di risoluzione e il centrocampista ivoriano farà presto ritorno in Italia.

