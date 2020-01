Di Marzio: “Tottenham su Piatek, ancora niente accordo”

CALCIOMERCATO MILAN – Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, sembra ormai certa la partenza di Krzysztof Piatek. Il Pistolero polacco non è il partner d’attacco ideale dello svedese, che lo ha invece individuato in Rafael Leao. Così, Piatek è pronto a salutare e piace a tantissime squadre. In modo particolare, nelle ultime ore, si è fatto avanti il Tottenham, che lo valuta con molto interesse. Al momento, però, manca l’accordo col Milan. Prima è stato chiesto in prestito e i rossoneri hanno detto no. Poi sono stati proposti in cambio Juan Foyth (difensore classe 1998) e Victot Wanyama (centrocampista classe 1991), valutati rispettivamente 15 milioni e 12 milioni. Anche questa offerta è stata rifiutata. Per le ultime su Matteo Politano… Continua a leggere >>>

