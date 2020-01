Calciomercato Milan – Possibile scambio con l’Inter: Politano per Kessie

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha scelto Matteo Politano. L’esterno nerazzurro sembra essere il profilo giusto, secondo la dirigenza milanista, per rinforzare le fasce rossonere. Nell’Inter fatica a trovare spazio e il passaggio al Milan potrebbe fare tutti contenti. Nelle ultime ore, secondo la Gazzetta, si sta lavorando per trovare un accordo anche sulla formula del trasferimento. L’ultima novità riguarda un possibile scambio: Franck Kessie in nerazzurro al suo posto.

Al momento, comunque, tutto in sospeso. Le due società, nelle persone di Paolo Maldini e Zvonimir Boban per il Milan e Giuseppe Marotta per l’Inter, si sono date appuntamento alla prossima settimana per incontrarsi e discuterne. Ovviamente questo scambio porterebbe il Milan a cercare un centrocampista e cambierebbe le carte in tavola anche per i nerazzurri. Per le ultime su Pepe Reina… Continua a leggere >>>

