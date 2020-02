Calcoen (HLN): “Saelemaekers-Milan? In Belgio un po’ sorpresi …”

CALCIOMERCATO MILAN – La redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘ ha contattato, in esclusiva Pieter-Jan Calcoen, giornalista sportivo di ‘HLB‘ (Het Laatste Nieuws), quotidiano belga, per parlare di Alexis Saelemaekers, nuovo acquisto del Milan. Ecco le dichiarazioni di Calcoen:

Sul numero 56 del Diavolo: “Come giocatore penso sia pronto per il Milan, come persona bisogna aspettare perché non ha mai giocato all’estero e non ha mai lasciato la sua famiglia. Non si arrende mai, ha un buon ritmo in partita e tecnicamente è bravo. È un’ala offensiva che può giocare pure dietro”.

Sul riscatto a fine stagione: “Dovrebbe rimanere al Milan, non credo che ci sia un ritorno all’Anderlecht”.

Su cosa si dice di lui in Belgio: “Non è visto come uno dei talenti più importanti dell’Anderlecht… per questo il suo trasferimento al Milan viene visto un po’ come una sorpresa”. Per le dichiarazioni dello stesso Saelemaekers, rilasciate in conferenza stampa oggi a Milanello, continua a leggere >>>

