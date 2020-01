Calciomercato Verona – Bellanova è vicino a vestire la casacca gialloblù

CALCIOMERCATO VERONA – Grandi manovre anche in casa Hellas Verona. Dopo il mercato in uscita e le trattative in corso che portano il nome di Marash Kumbulla, ci sono novità importanti anche per quanto riguarda il mercato in entrata.

Il nome è quello di Raoul Bellanova. Il terzino del Bordeaux è in uscita dal club francese e su di lui ci sono diverse squadre di Serie A. Secondo quanto raccolto e riportato da “Tuttomercatoweb.com”, in vantaggio sulle altre pretendenti per aggiudicarsi il classe 2000 c’è l’Hellas Verona di Ivan Juric.

I gialloblù lo prenderebbero in prestito per 18 mesi e si sono offerti di pagare interamente lo stipendio dell’ex Milan. L’accordo però prevede, a favore della società del presidente Maurizio Setti, un diritto di acquisto per una cifra tra i 5 e i 10 milioni di euro. Intanto il Milan monitora anche le uscite, dall’Inghilterra ci sarebbe un club interessato a Hakan Calhanoglu, continua a leggere >>>

