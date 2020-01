Calciomercato Torino – Zaza può tornare in Spagna: c’è il Villarreal

CALCIOMERCATO TORINO – Lavori in corso anche in casa Torino, precisamente attenzione alle uscite. Il nome in questione è quello di Simone Zaza: l’attaccante avrebbe dato la propria apertura a un trasferimento ed anche il Torino sembra disposto a cedere l’attaccante di Policoro a fronte di una offerta importante.

Zaza, secondo “Gianlucadimarzio.com“, è un obiettivo del Villarreal. Il club spagnolo ha puntato l’attaccante e vorrebbe portarlo nella Liga con la formula del prestito con obbligo di riscatto, a maggior ragione dopo aver ceduto Toko Ekambi all’Olympique Lione. L’attaccante ex Juventus si è trovato molto bene in Spagna, quando giocava nel Valencia, quindi partirebbe volentieri per tornare nella penisola iberica.

Secondo ‘Marca‘, non ci sarebbe solo il Villarreal sulle tracce di Zaza, ma anche Zenit San Pietroburgo ed Espanyol. Attualmente però, non è stata presentata alcuna offerta concreta sul tavolo del direttore sportivo granata, Massimo Bava. Nel frattempo, sembra ormai ai minimi termini il rapporto tra Lucas Paquetá ed il Milan: per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android