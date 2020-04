Calciomercato Roma – Zaniolo verso un nuovo rinnovo di contratto

CALCIOMERCATO ROMA – La Roma vuole rinnovare nuovamente il contratto di Nicolò Zaniolo. A distanza di 8 mesi dal primo prolungamento, la società giallorossa è pronta a blindare completamente il suo gioiello classe 1999.

Secondo la Gazzetta dello Sport, in estate, società e giocatore si siederanno al tavolo per rivedere i termini e allungare l’accordo fino al 2025, con lo stesso Zaniolo, che ha già deciso di restare in giallorosso. Il nuovo contratto prevederà una base economica fissa di 2,5 milioni che può arrivare a 3 milioni con i bonus. Attualmente Zaniolo, guadagna “solo” 1,5 milioni all’anno, cifra bassa considerato il valore del calciatore.

E sempre per quel che riguarda il calciomercato, c’è una novità che riguarda Zlatan Ibrahimovic e il suo futuro. Per saperne di più continua a leggere >>>