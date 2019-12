Calciomercato Roma – Obiettivo, blindare Kolarov: le ultime

CALCIOMERCATO ROMA – Con 5 gol e 3 assist in 22 gare tra Serie A ed Europa League, il terzino sinistro serbo Aleksandar Kolarov, classe 1985, è uno dei difensori più prolifici di tutta Europa.

Motivo per cui la Roma, club in cui Kolarov gioca dal 2017, dopo il suo addio al Manchester City, vuole fare di tutto per rinnovargli il contratto, altrimenti in scadenza il 30 giugno 2020.

Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, il direttore sportivo del club giallorosso, Gianluca Petrachi, vuole offrire a Kolarov un rinnovo per una stagione, quindi fino al 30 giugno 2021, con opzione sulla seconda, per uno stipendio di 3 milioni di euro netti l’anno.

Segnali positivi, Kolarov dovrebbe proseguire la sua avventura nella Capitale. Chi rischia, invece, di salutare il Milan dopo appena dodici mesi è il centrocampista brasiliano Lucas Paquetá: per le ultime su di lui, continua a leggere >>>

