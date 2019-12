Calciomercato Roma – Mariano Diaz nel mirino come vice Dzeko

CALCIOMERCATO ROMA – Il calciomercato di gennaio si avvicina e il Milan sembra intenzionato a cercare rinforzi in attacco. I rossoneri valutano diversi profili, tra cui quello di Mariano Diaz, attaccante che al Real Madrid sta trovando poco spazio. Già da tempo il Diavolo sta seguendo il dominicano, ma finora non è mai riuscito a concretizzare l’acquisto. Sul dominicano, però, ora c’è anche la Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, i giallorossi ci starebbero pensando come rincalzo di Edin Dzeko. Il costo si aggira sui 16 milioni. Le alternative, per la Roma, sarebbero Andrea Pinamonti e Andrea Petagna, rispettivamente di Genoa e SPAL. Ma al momento sembrano passati in seconda linea. Per le ultime su Zlatan Ibrahimovic… Continua a leggere >>>

