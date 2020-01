Calciomercato Roma – Kolarov, ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2021

CALCIOMERCATO ROMA – Aleksander Kolarov e la Roma ancora insieme. Il laterale serbo ha rinnovato il suo contratto fino al 2021. Ecco il comunicato ufficiale del club giallorosso.

“L’AS Roma è lieta di annunciare che Aleksandar Kolarov ha rinnovato il contratto con il Club fino al 30 giugno del 2021.

“Desidero ringraziare la società per questo rinnovo, che è motivo di grande soddisfazione per me”, ha dichiarato il laterale serbo. “Anche oggi lo vivo come un nuovo punto di partenza: intendo migliorarmi ancora e contribuire alla crescita costante del club”.

Intanto il Milan sembra disposto a vendere Krzysztof Piatek: per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android