Calciomercato Milan – Piatek ha accettato la cessione: ecco i club interessati

CALCIOMERCATO MILAN – Krzysztof Piatek, contro la Sampdoria, si è reso protagonista dell’ennesima prova sottotono quest’anno. Il polacco proprio non riesce a trovare la via del gol e continua ad essere l’ombra di se stesso. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic gli toglierà ancora più spazio e per questo motivo, secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset’, Piatek avrebbe deciso di accettare la cessione. Aston Villa e West Ham sono i club che più vorrebbero l’ex Genoa, dal canto suo il Milan non può scendere sotto i 30 milioni per lasciarlo andare. Sono attesi aggiornamenti nei prossimi giorni. Attenzione al Barcellona che è interessato ad un altro attaccante del Milan, continua a leggere >>>

